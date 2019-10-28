Елена Митина совместно с активистами ОНФ посетила леса Скопинского района, где идет вырубка леса

В конце сентября во время личного приема к депутату Госдумы Елене Митиной обратились представители Скопинской районной общественной организации ветеранов военной службы «Служу Отечеству», Скопинского хуторского казачьего общества и Скопинского исторического общества имени Добролюбова и рассказали о ситуации, которая сложилась в лесах Скопинского района.

В своем обращении заявители отметили, что Скопинский район Рязанской области является лесостепной зоной, все леса которой относятся к категории защитных, и их главная роль не хозяйственно-экономическая, а социально-экологическая.

– Леса занимают всего лишь 6% от всей площади Скопинского района, что крайне мало, можно сказать – каждое дерево на счету. В 2008 году все Скопинские леса были отданы в аренду на 49 лет. За 11 лет арендаторы не посадили в Скопинском районе ни одного дерева, практически не занимаются уходом за лесом и его очисткой. А с весны 2018 года и по сей день арендатор производит массовую вырубку леса, так называемую добровольно-выборочную рубку. Но вырубаются исключительно ценные породы дерева – дуб и ясень, которые в огромных масштабах вывозятся за пределы района, – рассказали заявители.

В понедельник, 28 октября, Елена Митина вместе с активистами ОНФ и экспертом в области лесного хозяйства, председателем региональной общественной организации «Экологический Рязанский Альянс» Евгением Рыбаковым посетила Скопинское лесничество и осмотрела место, где, по мнению местных жителей, происходит незаконная вырубка леса.

– Увиденная картина удручает. Лес завален отходами рубки, под которыми пытаются скрыть пеньки от вырубленных деревьев без клейма. Также мы увидели деревья с клеймами. Которые должны были спилить, но видимо, они не представляют никакой ценности, поэтому их никто не срубает, – отметила Елена Митина. – Лес постепенно превращается в свалку, и я искренне разделяю возмущение и беспокойство местных жителей.

Парламентарий отметила, что на отправленный депутатский запрос в природоохранную прокуратуру уже получен предварительный ответ.

– Мне сообщили, что в настоящее время по нашему заявлению проходит проверка, о результатах которой нам сообщат дополнительно, – рассказала Елена Митина. – Мною также были отправлены депутатские запросы в прокуратуру и министерство природопользования Рязанской области. Хочется узнать, на каких условиях лес был сдан в аренду. Как только мы получим данную информацию, то поймем в каком направлении нам нужно двигаться дальше, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию и предотвратить экологическую катастрофу.