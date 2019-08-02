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Рязанец угрожал убить родственника сковородкой

В Касимовском районе сотрудники полиции предотвратили конфликт, который мог закончиться кровопролитием. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратились жители деревни Чарус, сообщившие о конфликте в доме 33-летнего местного жителя. Полицейские установили, что спор между хозяином и его нетрезвым 27-летним родственником произошёл из-за оставленного бабушкой в наследство старшему мужчине дома. Конфликт начался на улице, а затем продолжился в жилье, где гость взял сковороду и пригрозил убить ею родственника. 

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