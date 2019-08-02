Рязанец угрожал убить родственника сковородкой

В Касимовском районе сотрудники полиции предотвратили конфликт, который мог закончиться кровопролитием. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию обратились жители деревни Чарус, сообщившие о конфликте в доме 33-летнего местного жителя. Полицейские установили, что спор между хозяином и его нетрезвым 27-летним родственником произошёл из-за оставленного бабушкой в наследство старшему мужчине дома. Конфликт начался на улице, а затем продолжился в жилье, где гость взял сковороду и пригрозил убить ею родственника.



На дебошира завели уголовное дело, ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

