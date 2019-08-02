В Рязанской области представили опыт реализации в регионе нацпроекта «Здоровье»



Региональная стажировка для слушателей Федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2021 годы)» для высшего уровня резерва управленческих кадров организована ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) совместно с Правительством Рязанской области. Она проходит в пяти российских субъектах, в том числе Рязанском регионе. Основная цель – поиск решения управленческих задач, которые возникают при реализации национальных проектов.

2 августа представители регионов ознакомились с опытом работы лечебно-профилактического учреждения-участника национального проекта «Здравоохранение» – Рязанской городской детской поликлиники №7, обслуживающей более 23400 детей. В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения области Владимир Хоминец.

Детская поликлиника №7 одной из первых начала активно внедрять инструменты и принципы бережливого производства, что позволило значительно улучшить работу учреждения и повысить качество оказания медпомощи пациентам, сообщает сайт регионального правительства. Так, очередь в регистратуре уменьшилась в 3 раза, сократилось в 2 раза время ожидания приема врача. Появилась возможность вызова специалиста на дом через интернет. Создан «единый» талон для прохождения медосмотра, что позволило сократить время его прохождения в 5 раз. Появилась возможность записи пациента из кабинета врача на консультацию к другим специалистам и в лабораторию, введен электронный документооборот. Поликлиника полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья.