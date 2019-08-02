В Областной прокуратуре прокомментировали ситуацию с воздухом в Дашках

В прокуратуре Рязанской области прокомментировали ситуацию с воздухом в Дашково-Песочне. Соответствующий вопрос задал один из рязанских журналистов на пресс-конференции в региональной прокуратуре в пятницу, 2 августа.

– Может быть, нам следует всем районом обратиться в Областную прокуратуру, чтробы на наш призыв среагировали?

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области Надежда Соловьёва отметила, что областная прокуратура знает о существующей проблеме.

– Район Дашково-Песочни находится рядом с сосредоточением промышленного узла и из-за этого в целом формируется такой фон. Проверки проводились неоднократно, в том числе и прокурорами Октябрьского района по нашему поручению, – отметила Надежда Соловьёва.

Все зафиксированные нарушения выявлялись, принимались необходимые меры.

Прокурор Рязанской области Иван Панченко отметил, что вся информация, которая поступает в прокуратуру, в том числе и через социальные сети, регистрируется и проверяется.