8 августа в городе Чэнду (КНДР) начались 18-е Всемирные игры полицейских и пожарных, в которых принимают участие более 8 тысяч спортсменов из 79 стран и регионов мира, в том числе более 8 тысяч спортсменов. Соревнования пройдут с 8 по 18 августа и включают в себя 56 спортивных дисциплин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Сборная команда МВД России продолжает успешное выступление на Всемирных играх полицейских и пожарных.



Одним из самых зрелищных событий соревнований признана схватка в супертяжёлом весе между настоящим богатырем из Рязанской области – капитаном полиции Андреем Волковым и китайским тяжеловесом. Под натиском русской мощи в ожесточённой борьбе хозяину соревнований пришлось потерпеть поражение. Капитан полиции Андрей Волков взял золотую медаль.



Капитан полиции Андрей Волков – сотрудник отдела МВД России по Клепиковскому району, выступающий в супертяжелом весе (+100кг) на Всемирных играх полицейских и пожарных в Чэнду в составе сборной МВД России, является многократным чемпионом турниров мирового уровня, мастером спорта международного класса по самбо.

