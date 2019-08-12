На главную Рязань За полгода жители Рязанской области оформили более 5 тысяч ипотечных жилищных кредитов
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За полгода жители Рязанской области оформили более 5 тысяч ипотечных жилищных кредитов

За январь-июнь 2019 года банковские учреждения предоставили жителям Рязанской области 5099 рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 9,2 млрд рублей. По объему кредитования это на 7,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а по количеству выданных кредитов – на 12,9% меньше. При этом средний размер выдаваемого кредита на покупку жилья за год увеличился с 1,7 до 1,8 млн рублей, а средний срок кредитования — с 16 лет 6 месяцев до 18 лет 8 месяцев.

«Снижение активности на рынке ипотечного кредитования можно объяснить ужесточением условий банковского кредитования. В первой половине года ставки по ипотечным кредитам росли, — поясняет управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — Ситуация начала меняться в июне, когда на фоне снижения ключевой ставки Банка России кредитные организации стали снижать процентные ставки по ипотеке. В результате в первый месяц лета по сравнению с маем объем ипотечного кредитования увеличился на 12,5%, а количество выданных кредитов на 13,5%».

Совокупная величина задолженности по ИЖК возросла за год на 20,8%. На 01 июля 2019 года она составила 51 млрд рублей. Качество обслуживания долга оставалось на высоком уровне, неплатежи населения составили всего 0,5% от суммарной задолженности по ипотечным жилищным кредитам.

На 1 июля 2019 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 3 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, 210 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы, передвижные пункты кассовых операций).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 7 за 2019 год на официальном сайте www.cbr.ru.

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