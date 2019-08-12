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Жительница Краснодара взыскала с рязанки деньги за залитую квартиру

Рязанский областной суд оставил без изменения решение по делу о взыскании материального ущерба, причинённого имуществу. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

Истцом по делу стала жительница Краснодара. В августе 2017 года она сдала квартиру жительнице Рязанской области, заключив договор на 11 месяцев. Стоимость аренды жилья составляла 16 тысяч рублей, также рязанка обещала оплачивать коммунальные услуги по счётчикам. В договоре также была прописана возможность выплаты компенсации, если имуществу собственника будет причинён значительный ущерб.

В сентябре квартира была залита по невыясненной причине, а в феврале 2018 года рязанка по своей инициативе съехала из жилого помещения. Деньги за испорченное имущество, а также за коммунальные услуги женщина добровольно не оплатила, из-за чего хозяйка квартиры была вынуждена обратиться в суд. 

Суд первой инстанции вынес решение взыскать с рязанки более 80 тысяч рублей, ответчица подала апелляцию, но Рязанский областной суд оставил решение в силе. Решение суда вступило в законную силу.

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