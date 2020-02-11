Рязанцы вновь пожаловались на «рыбную» воду

Жители Рязани вновь жалуются в соцсети ВКонтакте на рыбный запах воды из-под крана.
Информация о «рыбной» воде, в частности, появилась в паблике Новости Рязани ВКонтакте.
Люди написали, что вода пахнет на улице Фирсова, а также на улице Новой.
Жители Рязани вновь жалуются в соцсети ВКонтакте на рыбный запах воды из-под крана.
Информация о «рыбной» воде, в частности, появилась в паблике Новости Рязани ВКонтакте.
Люди написали, что вода пахнет на улице Фирсова, а также на улице Новой.
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