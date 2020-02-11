ДТП без ГИБДД: мобильное приложение поможет оформить европротокол

596 рязанцев уже скачали мобильное приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Банком России и Российским союзом автостраховщиков при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сервис по оформлению европротокола онлайн начал работать 01 ноября 2019 года. Приложение позволяет оформить извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде. Воспользоваться мобильным приложением можно в одном из пяти пилотных регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан. Причем адрес регистрации автомобиля, прописка или место проживания водителя значения не имеют. То есть рязанцы могут оформить европротокол в электронном виде, если авария произошла в пяти указанных регионах.

Чтобы воспользоваться «Помощником ОСАГО», необходимо иметь подтвержденную запись на порте Госуслуг. Также требуется соблюдать ограничения, которые позволяют выбрать именно европротокол (то есть оформление ДТП без вызова ГИБДД): в аварии участвует не более двух автомобилей, нет пострадавших, не причинён ущерб третьим лицам, нет разногласий между участниками об обстоятельствах происшествия. Система позволяет в реальном времени проверить подлинность полисов ОСАГО, а также оперативно заполнить все необходимые данные. Также участники ДТП могут выбрать, использовать фотофиксацию или нет. При отказе от прикрепления снимков максимальный лимит по выплатам не будет превышать 100 тыс. рублей, с фотофиксацией он составит уже 400 тыс. рублей.

«В случае ДТП приложение действительно становится настоящим помощником, последовательно напоминая даже о самых простых шагах: выключить двигатель, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и т.д., – рассказывает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – А затем постранично проводит к оформлению протокола. Это снижает возможность ошибок, ускоряет процедуру оформления, а значит, позволяет водителям быстрее покинуть место аварии, разгрузив проезжую часть».

Подписанная обоими участниками форма передается в базу Российского союза автостраховщиков, а оттуда – в страховые компании участников ДТП. История оформления будет сохранена в приложении. Планируется, что на территории всей страны сервис будет работать к концу 2020 года.