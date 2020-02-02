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Рязанцы почтили память Героя Советского Союза Фёдора Полетаева

В воскресенье, 2 февраля, у памятника Фёдору Полетаеву прошла торжественная церемония, посвящённая 75-летию подвига и гибели Героя Советского Союза, национального героя Италии и нашего земляка.

В церемонии приняли участие члены семьи Полетаевых, представители общественности, областных и городских структур и ведомств, рязанские школьники. Они возложили цветы к памятнику и вспомнили о подвиге Фёдора Андриановича.

– На церемонию сегодня пришли 4 поколения нашей семьи. Мы благодарны всем людям Рязанской земли за то, что нашего деда помнят. Мы это очень ценим. Для нашей семьи 2 февраля – значимый день, день памяти, – рассказала Валентина Полетаева, сноха Федора Андриановича.

Справка. Федор Андрианович Полетаев – советский солдат, участник итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, Герой Советского Союза, национальный герой Италии. Человек, являющийся Героем двух стран и единственный иностранец, ставший Национальным героем Италии.

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