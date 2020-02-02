Глава Рязани встретилась с противниками строительства на участке с артезианскими скважинами

Глава Рязани Юлия Рокотянская встретилась с представителями инициативной группы, выступающей против строительства жилых домов на участке с артезианскими скважинами в Кальном. Об этом сообщил сайт Рязанской городской Думы.



Напомним, ранее вопрос о внесении изменений в Генплан Рязани для строительства был рассмотрен на публичных слушаниях. По их итогам комиссия рекомендовала разрешить строительство.



В то же время жители Кального против строительства многоэтажек и считают, что оно угрожает безопасности близлежащих домов и может привести к их разрушению. Вызывает беспокойство у рязанцев и экологическая ситуация в районе, а также проблемы с объектами соцсферы. В частности, там до сих пор нет ни одного благоустроенного парка или сквера.



Рокотянская рассказала, что на данный момент в гордуму поступило шесть коллективных обращений против строительства. Собрано более 600 подписей. Также она отметила, что пока документов об изменении Генплана в городскую Думу не поступало.