Рязанцы выступили против застройки территории у «Ленты» в Дашково-Песочне

В воскресенье, 2 февраля, в Рязани, прошёл пикет против строительства жилых домов на участке с артезианскими скважинами у гипермаркета «Лента» на Касимовском шоссе. Об этом сообщили организаторы.
Жители города, пришедшие на площадку у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне, выступили против строительства и против уничтожения зелёной зоны. Участники пикета отметили, что в том районе нет благоустроенного парка.
Напомним, ранее противники строительства встретились с главой Рязани Юлией Рокотянской.
Фото: Алексей Саденко
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