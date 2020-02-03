Рязанцы выступили против застройки территории у «Ленты» в Дашково-Песочне

В воскресенье, 2 февраля, в Рязани, прошёл пикет против строительства жилых домов на участке с артезианскими скважинами у гипермаркета «Лента» на Касимовском шоссе. Об этом сообщили организаторы.



Жители города, пришедшие на площадку у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне, выступили против строительства и против уничтожения зелёной зоны. Участники пикета отметили, что в том районе нет благоустроенного парка.



Напомним, ранее противники строительства встретились с главой Рязани Юлией Рокотянской.



Фото: Алексей Саденко

