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Артезианские скважины в Кальном оказались непригодны для добычи воды

Артезианские скважины в Кальном непригодны для добычи воды. Об этом во вторник, 28 января, сообщил главный инженер «МП «Водоканал» Юрий Феоктистов.

– Качество воды в скважинах было негативным. Вада из них, прежде чем попасть в сеть, требовала серьёзной очистки. На сегодняшний день этих скважин вообще нет, они затампонированы, – отметил Юрий Феоктистов.

Он объяснил, что с течением времени качество воды в любой скважине заметно ухудшается, скважины истощаются.

– Если скважина хорошая и отвечает требованиям, то она работает, если же она может нести вред, то обязательно тампонируется и выводится из эксплуатации, – сказал Юрий Феоктистов.

Главный инженер также добавил, что качество артезианской воды оценить сложно из-за целого ряда показателей.

Напомним, на месте артезианских скважин в районе Кальное на публичных слушаниях одобрили строительство высоток. Рязанцы объединились против застройки участка.

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