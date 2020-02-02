Герои и наше время. Школьники – о спектакле по роману Лермонтова

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РИА «7 новостей» продолжает проект «Идём в театр», который стал победителем творческого конкурса «Хрустальный журавль» в номинации «Театр и не только».

21 января ученики 9, 10 и 11 классов лицея № 52 посетили театр юного зрителя и посмотрели спектакль «Княжна Мери» по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». После просмотра состоялась встреча с артистами. Со школьниками пообщались Марина Заланская, Дмитрий Мазепа, Владимир Баранов, Елена Смирнова, Константин Ретинский. Они рассказали, как готовились к своим ролям, как работали над образами. Актёры объяснили, что поступки героев по-разному трактуются с точки зрения современной морали и с точки зрения принципов XIX века. По их словам, главная задача артистов – показать, что в спектакле, как и в жизни, нет хороших и плохих. Всё гораздо сложнее и многограннее. Школьники спрашивали артистов о первых спектаклях, о том, как можно выучить большой текст, как не волноваться и стоит ли вообще идти в актёры.

Владимир Баранов в свою очередь поинтересовался у школьников, воспринимают ли они героев Лермонтова, как героев современности, или те безнадёжно устарели. Юные зрители единогласно признались, что проблемы, затрагиваемые в романе и в спектакле, актуальны и сегодня.

Предлагаем нашим читателям познакомиться с отзывами лицеистов о спектакле «Княжна Мери».

Недавно мы с классом ходили на спектакль «Княжна Мери». Декорации спектакля были очень необычны, сцена представляла собой несколько наклонных плоскостей, показывающих как ландшафт Пятигорска, так и сломанные судьбы, которых в произведении предостаточно. Несмотря на сложность передвижения по сцене, актёры прекрасно справились со своими ролями. Особенно хочу отметить актёров, игравших роли Печорина и Грушницкого. В финальной сцене дуэли – захватывает дух. После окончания спектакля актёры вышли в зал и провели беседу с учениками. Мне было интересно слышать, как актёры, только что игравшие передо мной на сцене, комментируют свои роли, своих героев, дают советы начинающим актёрам, рассказывают истории из жизни. После спектакля остались приятные чувства и эмоции. Сам спектакль, великолепная игра актёров и общение с ними оставили неизгладимое впечатление. Я считаю, что постановку «Княжна Мери» нужно посетить каждому.

Максим Ерофеев, 9 класс

Я была поражена спектаклем «Княжна Мери». Это невероятная связь актёров со зрителем мне запомнилась надолго. Если честно, когда я шла в театр, я думала просто повеселиться и хорошо провести время с моими одноклассниками. Но мне было не до этого. Я сидела как заворожённая. Я даже не могла представить, что в нашем городе есть такие невероятные актеры. Я даже не представляю, как можно выучить такие огромные роли и по-настоящему прожить их. Каждый из актёров показал себя по-особенному. Я в первый раз видела такое душевное общение с актерами. Было действительно интересно.

Васильева Дарья, 10 класс.

В последнее время я очень редко посещаю театр, но после некоторых постановок появляется желание ходить туда как можно чаще. Именно таким оказался спектакль «Княжна Мэри».

К сожалению, произведение Лермонтова я не читала. Возможно, из-за нехватки времени, а может, всё лето придумывала разные поводы отложить «Героя нашего времени» и взять в руки дорогого сердцу и прочитанного сотни раз от корки до корки «Мартина Идена». Именно поэтому я скептически отнеслась к походу в театр на такой спектакль. Однако постановка мне показалась невероятно интересной, увлекательной, и, что важно, способной подарить большое количество эмоций. Безусловно, интересен и сюжет, и декорации, но больше всего мне запомнилась игра актёров, в особенности Печорина. Они будто живут своими ролями, а их мастерству можно только позавидовать. Смотря на сцену, ты думаешь, что находишься там, с ними, тоже переживаешь их печали и радости, волнуешься за судьбы героев. Я думаю, здесь сыграло роль мое незнание сюжета, я ещё не догадывалась, чем все закончится, и благодаря этому смотреть было в разы интереснее. Сюжет этого спектакля не отпускал меня и во время антракта, и после окончания. Я ещё долго размышляла, почему все случилось именно так, что автор хотел сказать нам, чему хотел научить.

В заключение могу сказать, что постановка произвела на меня огромное впечатление. Она подарила желание посещать такие спектакли чаще, особенно учитывая мой небольшой театральный опыт.

Дарья Дробышева, 9 класс

Недавно мы всем классом ходили в театр на спектакль «Княжна Мэри». Я люблю театр и ходить в него для меня – одно удовольствие. Спектакль мне понравился. Прекрасная игра актёров, интересный сюжет, глубокий смысл. Смотреть было интересно, хотелось ловить каждое слово. Все герои раскрылись. Именно такими я себе и представлял Печорина, Грушницкого, княжну и княгиню. Меня поразило то, как актёры сумели передать настроение всей постановки в целом, так и каждого персонажа. Мы радовались, и грустили, и переживали, наблюдая за игрой актёров — необыкновенных людей этого удивительного мира, где всё понарошку и по-настоящему. Казалось бы, уже знакомое произведение заиграло новыми красками. На мой взгляд, в этом и заключается одна из задач театра: привлекать внимание общественности к проблемам, которые актуальны всегда, и содействовать тому, чтобы зритель посредством переживания становился чище и мудрее.

Иван Кураксин, 9 класс

Я обожаю Театр юного зрителя в Рязани. Все спектакли, увиденные мною в этом театре, вызвали во мне бурю эмоций. На его сцене школьники могут увидеть спектакли на основе русской классики, один из них «Княжна Мери». Это небольшой отрезок жизни офицера Печорина, который описывает любовь, честь, трусость, верность. Великолепный актёрский состав благодаря своей игре может увлечь любого зрителя. В спектакле прекрасная музыка, которая завораживает каждого. Мне особенно хочется отметить игру Владимира Баранова, который в роли доктора Вернера смог передать все эмоции и чувства такого непростого героя и поддержать атмосферу.

Благодаря этому походу в театр я посмотрела с новой стороны на произведение и вынесла новые уроки.

Ксения Догадина, 10 класс

Вчера я посмотрела спектакль «Княжна Мери», постановка произвела на меня огромное впечатление, и целый день я ходила погруженная в эмоции, приобретённые в театре. В этой работе интересно всё. Актёры — профессионалы, прожившие все моменты очень ярко. Да, артисты именно прожили эти события, а не сыграли их. Ведь смотря на сцену, можно было подумать, что там действительно находятся Печорин, Мери, доктор Вернер и другие.

О сцене тоже хотелось бы сказать пару слов. Очень интересными мне показались декорации. Они давали фантазии создать свои причины, по которым пространство было заполнено именно так.

Я, как человек, любящий театр и увлекающийся театральным искусством, получила удовлетворение своих ожиданий от постановки. С большим удовольствием посмотрела бы её ещё раз.

Волкова Мария , 9 класс

Двадцать первого января нам с классом представилась возможность посетить спектакль «Княжна Мери». Эта постановка проходила в самом уютном, на мой взгляд, театре в Рязани, а именно в ТЮЗе. Актёры, игравшие главные роли, показали своё мастерство на высшем уровне. В один момент я не заметила, как оказалась сама в этой удивительной, хотя и печальной истории. Декорации и костюмы персонажей тоже произвели на меня впечатление. На мой взгляд, режиссеру удалось восстановить атмосферу эпохи и полностью погрузить в неё зрителя.

После окончания спектакля нас ожидала встреча с актёрами. Они рассказали нам о работе в театре, а также подробно описали своих персонажей и высказали своё мнение о них.

В заключение мне хочется поблагодарить руководство театра и Ольгу Владимировну за организованное мероприятие. Такие встречи не только помогают расширять кругозор, но и дают возможность актёрам получить обратную связь от зрителей.

Жеглова Ульяна, 10 класс.