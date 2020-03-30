Рязанцам выдадут пропуска для передвижения по городу

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Изображение Tumisu с сайта Pixabay
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Оперативная группа обращает внимание жителей и  гостей региона, что в соответствии с Распоряжением губернатора Рязанской области Николая Любимова от 30 марта все граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания, за исключением особых случаев. 

В настоящее время правительством Рязанской области готовятся специальные пропуска и списки предприятий и организаций, сотрудникам которых будут выдаваться документы, разрешающие передвижение по улицам в период особого режима для выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Процесс выдачи спецпропусков будет организован постепенно. Механизм выдачи будет доведён до всех предприятий и организаций, которые продолжат работу в период повышенной готовности. 

Оперативная группа правительства Рязанской области призывает жителей региона ответственно отнестись к соблюдению ограничительных мер,  проявить сознательность и не выходить из дома в опасный эпидемический период. В случае жесткого соблюдения введенных правил заболеваемость вирусом COVID-19 в Рязанской области  будет значительно снижен. Берегите себя и своих близких!

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