В Рязани выявили нарушения режима повышенной готовности

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Оперативная группа Правительства Рязанской области информирует о мероприятиях, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории региона.



С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области осуществлен контроль исполнения режима повышенной готовности для обеспечения достаточного уровня карантинной защиты, введенной на территории региона. 30 марта из 392 проверенных объектов (г.Рязань – 145, районы области – 247) установлены нарушения режима на 55 (г. Рязань – 53).



За нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Рязанской области в отношении хозяйствующих субъектов будут возбуждены дела об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.

