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«Рязань-ВДВ» обыграла «Чертаново»

Фото: r-vdv.ru

В пятницу, 6 сентября, очередной матч в чемпионате России по футболу среди женских команд провёл ЖФК «Рязань-ВДВ»: на стадионе «Спартак» рязанки принимали столичное «Чертаново» и добились победы – 1:0.

Единственный мяч в ворота гостей влетел на 50-й минуте матча. «Десантница» Наталья Перепечина прострелила в штрафнуй, а Ксения Джиникашвили срезала мяч в свои ворота. 

После этой победы рязанки занимают 4-й место в турнирной таблице. У «Рязани-ВДВ» 22 очка после 16 игр. Столько же у «Кубаночки», но после 14 матчей. Лидирует в чемпионате ЦСКА – 41 очко после 15 игр, на втором месте с 32 очками «Локомотив». 

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