Скончался рязанский тренер по боксу, мастер спорта СССР Михаил Князев

В четверг, 9 апреля, скончался Михаил Иванович Князев, мастер спорта СССР, тренер высшей квалификационной категории. О его смерти сообщила федерация бокса Рязанской области.

25 марта Михаилу Князеву исполнилось 75 лет. Коллеги пишут, что его имя навсегда вписано в историю рязанского бокса. Михаил Иванович воспитал большую группу спортсменов, о нём говорят как о человеке слова и дела.

Похороны Князева пройдут в субботу, 11 апреля. В 11:30 начнётся отпевание в соборе Бориса и Глеба в Рязани, в 12:00 его похоронят на Борковском кладбище.