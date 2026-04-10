Генерал Липовой раскрыл, почему Россия резко усилила удары по портам Одессы и Николаева

В ночь на 10 апреля взрывы прогремели сразу в нескольких населённых пунктах Одесской области: в самой Одессе, Южном, Белярах и Вилкове. Удары российских дронов пришлись по портовой и энергетической инфраструктуре региона. Местные власти подтвердили повреждение портового оборудования и перебои в электроснабжении.

Причину активизации ударов объяснил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии aif.ru. По его словам, за последние десять дней российская армия заметно нарастила интенсивность атак артиллерии, ракетных войск и ВКС именно по портовой инфраструктуре Одессы, Очакова и Николаева.

Поводом стал резкий рост поставок вооружения, произведённого в Европе для нужд украинской армии.

Генерал описал логистическую цепочку, которую выстроили Киев и западные партнёры. Чтобы уберечь производственные мощности от ударов, выпуск оружия перенесли на европейские заводы. Расчёт был прост: на территории Европы они вне досягаемости. Готовое вооружение доставляется водным путём по Дунаю прямо на склады в черноморских портах. Но именно там оно и уничтожается.

«Как только военный груз поступает, наша армия наносит удары и уничтожает его», — заявил Липовой.

Генерал подчеркнул: результат этих ударов хорошо заметен непосредственно на линии фронта. Активность противника снижается не только из-за нежелания воевать. Сказывается элементарная нехватка боеприпасов.