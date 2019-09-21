Более 3000 человек в Рязани пробежали «Кросс нации»

В субботу, 21 сентября, в 16-й раз в Рязани прошли соревнования «Кросс нации». Участие в нем приняли спортсмены, ученики школ, студенты, политики, представители силовых структур и другие – словом, все рязанцы, которые выбирают активный отдых.

Старт основному забегу на Соборной площади дал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он пожелал всем спортивных успехов и отметил, что в регионе ведется работа по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

На соревнованиях было три забега: основной, детский (участниками стали дети 2010 года рождения и моложе) и вип-забег (участвовали члены регионального правительства, депутаты, руководители учреждений и организаций)

Первое место в этом году среди мужчин завоевал Максим Кузнецов, 3 км он пробежал за 8,48 мин. А среди женщин взяла «золото» мастер спорта России по легкой атлетике Мария Именина (ее время – 9,58 мин).

– Я побеждаю в «Кроссе нации» уже второй год подряд. Дистанцию преодолел легко, еще до первого поворота было понятно, что конкурентов у меня нет. Осенью немного легкоатлетических стартов, а потому я использую каждую возможность, чтобы подготовиться к зимнему беговому сезону, – рассказал курсант Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Максим Кузнецов.

Награды победителям и призерам соревнований вручил министр физической культуры и спорта области Владислав Фролов.

По информации судейской коллегии, в этом году более 3000 человек приняли участие в соревнованиях. «Кросс нации» – соревнования, которые призваны приобщить людей к регулярным занятиям физической культуры и спорту.