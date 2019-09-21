Первокурсники Академии ФСИН приняли присягу

В субботу, 21 сентября, состоялось торжественное приведение к присяге курсантов первого курса Академии ФСИН России. Участников церемонии поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом сообщил сайт правительства региона.



В мероприятии участвовали начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, руководители региональных отделений федеральных органов власти, представители администрации г. Рязани, руководители рязанских вузов, ветераны, кадеты, родители и близкие первокурсников.



В ходе торжественной церемонии присягу принял 291 первокурсник. Оно приехали учиться в Академию ФСИН России из разных регионов страны.



– Знаю, что став курсантами одного из самых престижных учебных заведений страны, вы будете успешно учиться, беречь славные традиции вуза, и с гордостью понесете имя выпускника Рязанской академии ФСИН России, – отметил Николай Любимов. – Вузу, который станет вам родным, уже 85 лет. За это время здесь подготовлено множество специалистов высочайшего класса. Все эти годы они стоят на страже закона и порядка во всех уголках нашей родины и за рубежом.



Губернатор пожелал курсантам успехов в учебе, реализации профессиональных и жизненных планов.



В ходе торжественной церемонии первокурсники Академии ФСИН России прошли торжественным маршем, состоялись также показательные выступления курсантов вуза и открытие обновленной доски почета переменного состава вуза 2019 – 2020 годов.

