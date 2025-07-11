Рязанцев предупредили об отключении горячей воды на месяц 

В связи с повреждением участка первой тепломагистрали в районе Медгородка, скорректированы сроки проведения капитального ремонта теплосетей на участке от Медгородка до дома № 37 по улице Высоковольтной в Рязани.

Горячее водоснабжение будет отключено с 12 июля (ранее планировалось с 22 июля). Завершить работы планируется до 16 августа.

Отключение затронет многоквартирные дома по следующим адресам:

Улица Весенняя: дома 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11

Улица Высоковольтная: дома 14, 16, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.4, 18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 34/13, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3, 37 к.4, 41 к.2, 43, 45

Улица профессора Никулина: дома 4, 6, 6 к.1, 6 к.2, 34

3-й Мопровский переулок: дома 2, 4 к.1

Улица Чкалова: дома 3, 5 к.1, 7 к.1, 9А, 13, 30/6, 46 к.1

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 55-05-86