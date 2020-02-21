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Аркадий Фомин оценил возможности перехода на новый формат обеспечения младших школьников бесплатным горячим питанием

Председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин во вторник, 18 февраля, посетил школу №2 поселка Шилово, где встретился с администрацией учебного заведения и побывал в школьной столовой.

Основное внимание парламентарий уделил организации питания учащихся. Речь шла о меню, закупке продуктов, графике работы столовой и приема пищи, пропускной способности помещения и оборудовании кухни. Председатель областной Думы ознакомился с условиями хранения продуктов и приготовления пищи.

Кроме того, он пообщался с представителями родительского комитета школы, выслушал их мнение о качестве завтраков и пожелания, касающиеся расширения меню. В беседе с родителями он отметил, что Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию выступил с инициативой обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы.

Государственная Дума уже приняла закон о качественном и здоровом питании школьников, поэтому важно посмотреть как школы готовы, какая сейчас текущая ситуация. Аркадий Фомин рассказал, что в областной Думе было проведено заседание рабочей группы по реализации Послания Президента. Тема школьного питания обсуждалась одной из первых.

Также он сообщил, что для обеспечения младшеклассников горячим питанием в Рязанской области предполагается провести поэтапное дооснащение технологическим оборудованием (2020-2023 годы) школьных столовых. Средняя стоимость одноразового питания составит 54,44 рубля на одного человека, из которых 38,56 рублей выделяется из федерального и 15,88 рублей – из муниципального бюджета.

– Уже сейчас во всех школах Шиловского района дети обеспечены бесплатным горячим питанием за счет средств муниципального бюджета, – подчеркнул Аркадий Фомин.– Наша задача с 1 сентября, когда добавятся средства федерального бюджета сделать питание более сбалансированным, соответствующим всем требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В Рязанской области организация горячего питания будет осуществляться поэтапно. Полная готовность должна быть обеспечена до 1 сентября 2023 года.

Директор школы Светлана Федина поставила вопрос о необходимости замены посудомоечной машины, которая сейчас чаще стоит неисправной, чем работает. К тому же в помещении столовой требуется косметический ремонт. Аркадий Фомин заверил, что средства в областном бюджете на эти цели будут предусмотрены.

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