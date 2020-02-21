В пятницу, 21 февраля, в рязанском 137-м гвардейском парашютно-десантном полку состоялся торжественный митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участие в мероприятии приняли военнослужащие полка, представители органов власти, ветераны-десантники.

С приветственным словом к офицерам и гостям обратился командир полка гвардии полковник Дмитрий Завгородний.

– 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Этот праздник – день воинской славы России, которую наши войска снискали на полях сражений, – отметил он. – Хочется пожелать вам и вашим близким счастья и благополучия. Пусть вашу жизнь освещает слава побед российской армии, сила и мощь оружия, любовь и преданность своей Отчизне.

От имени председателя областной Думы и депутатов присутствующих поздравил заместитель председателя комитета по экономическим вопросам, полковник запаса Сергей Лукьянов.

– Вы являетесь гордостью Рязанской земли. Героические поступки десантников прославляют не только наш регион, но и всю Россию. Вы выполняете очень важную задачу – стоите на страже государства, охраняете мир, проявляя доблесть и отвагу, – сказал он.

Сергей Лукьянов пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах и начинаниях. Также он вручил награды регионального парламента офицерам, показавшим особые успехи в службе.

В завершение мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем. Затем гости смогли ознакомиться с оружием и техникой десантных войск.