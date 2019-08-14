В Рязани театр из Армении покажет «Ромео и Джульетту»

В среду, 14 августа, в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького провели брифинг. Темой его стал предстоящий спектакль «Ромео и Джульетта» русского драматического театра им. Станиславского (Армения, Ереван).

С журналистами пообщались директор Рязанского театра драмы Семён Гречко, исполнительница роли Джульетта Рипсиме Нагапетян и режиссёр-постановщик спектакля Карен Нерсисян.

Карен Нерсисян — автор более пятидесяти спектаклей, в том числе в театрах Москвы, Праги (Чехия), Нижнего Новгорода, Еревана (Армения), Барнаула, Тольятти, Таганрога, Алматы (Казахстан) и других. Рязань стала первым гастрольным городом, куда режиссер привез спектакль «Ромео и Джульетта».

Сейчас у артистов полным ходом идет подготовка: настраивается свет и готовятся костюмы. С 15.00 часов пройдут репетиции. А уже сам спектакль жители и гости Рязани увидят в 19.00 в театре драмы.