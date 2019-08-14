РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе речь пойдет о государственных облигациях.

История 67. Выйти в тираж. История выигрышных займов.

Взять займы и разбогатеть – именно это предлагалось сделать жителям российских городов в середине XIX века. В 1864 году, а затем и в 1866 выпускаются Билеты выигрышного займа, каждый заем на 100 млн рублей. Подписка открывалась через Государственный банк. Облигации достоинством сто рублей каждая отпечатали миллионным тиражом. Они были рассчитаны на погашение в течение 60 лет. Доход обещали небольшой, но стабильный – 5% в год. Но что гораздо больше привлекало публику – это шанс на выигрыш денежного приза. Счастливчиков ожидали 250 наград по 500 рублей каждая, а также чуть меньше более крупных сумм. А тот, кто сумел бы сорвать гран-при, мог получить 200 тысяч целковых!

Владельцами бумаг становились представители самых разных слоев населения. Тиражи проводили два раза в год, 2 января и 4 июля, выигрыш можно было получить через 3 месяца. Очень похоже на современные лотереи. Но было и то, что отличало заём. Одна и та же облигация могла принести выигрыш несколько раз: при проведении выплаты ее не забирали, а значит владелец мог продолжать испытывать судьбу. Прекращался срок действия только в тот момент, когда бумага попадала в специальный «тираж погашения». Кстати, в этот момент держатель облигации терял еще и разницу между номинальной стоимостью и биржевой. Государство выплачивало «погасительную премию» в несколько десятков рублей. Те, кто хотел получить больше, страховали билеты от возможного погашения.

Российские выигрышные займы получили распространение и за пределами страны. Например, в Австрии спекуляцией на бумагах занялся банкирский дом Ротшильда. Он стал выпускать промессы (временные обязательства). За 12 рублей покупатель получал право на 1/20 доли выигрышного билета. При этом держатели должны были уплатить и 10% от полученной в тираже суммы. Если бумага попадала в тираж погашения, деньги не возвращались, владельцы облигаций могли получить лишь проценты.