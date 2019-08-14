На главную Рязань Общество Выйти в тираж. История выигрышных займов
РязаньОбщество

Выйти в тираж. История выигрышных займов

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе речь пойдет о государственных облигациях.

История 67. Выйти в тираж. История выигрышных займов.

Взять займы и разбогатеть – именно это предлагалось сделать жителям российских городов в середине XIX века. В 1864 году, а затем и в 1866 выпускаются Билеты выигрышного займа, каждый заем на 100 млн рублей. Подписка открывалась через Государственный банк. Облигации достоинством сто рублей каждая отпечатали миллионным тиражом. Они были рассчитаны на погашение в течение 60 лет. Доход обещали небольшой, но стабильный – 5% в год. Но что гораздо больше привлекало публику – это шанс на выигрыш денежного приза. Счастливчиков ожидали 250 наград по 500 рублей каждая, а также чуть меньше более крупных сумм. А тот, кто сумел бы сорвать гран-при, мог получить 200 тысяч целковых!

Владельцами бумаг становились представители самых разных слоев населения. Тиражи проводили два раза в год, 2 января и 4 июля, выигрыш можно было получить через 3 месяца. Очень похоже на современные лотереи. Но было и то, что отличало заём. Одна и та же облигация могла принести выигрыш несколько раз: при проведении выплаты ее не забирали, а значит владелец мог продолжать испытывать судьбу. Прекращался срок действия только в тот момент, когда бумага попадала в специальный «тираж погашения». Кстати, в этот момент держатель облигации терял еще и разницу между номинальной стоимостью и биржевой. Государство выплачивало «погасительную премию» в несколько десятков рублей. Те, кто хотел получить больше, страховали билеты от возможного погашения.

Российские выигрышные займы получили распространение и за пределами страны. Например, в Австрии спекуляцией на бумагах занялся банкирский дом Ротшильда. Он стал выпускать промессы (временные обязательства). За 12 рублей покупатель получал право на 1/20 доли выигрышного билета. При этом держатели должны были уплатить и 10% от полученной в тираже суммы. Если бумага попадала в тираж погашения, деньги не возвращались, владельцы облигаций могли получить лишь проценты.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанском отделении Сбербанка состоялись бизнес-завтраки

Рязань станет площадкой для международного бизнес-форума

Выйти в тираж. История выигрышных займов

В Рязани театр из Армении покажет «Ромео и Джульетту»

В Рязани открылась выставка «Наследие древних городов в филокартии»

Рязанский телеканал показал сюжет о пожаре на свалке

В центре Рязани внедорожник сбил девушку

Николай Любимов посетил историко-культурный комплекс Шиловского района

С добрым утром! Обзор новостей за 13 августа

В Рязани состоялось очередное заседание регионального правительства

Назначен начальник главного управления ветеринарии Рязанской области

В Рязанской области возродили юношескую хоккейную команду

В Рязани обсудили вопросы безопасности детей в День знаний

Детский сад в Кальном откроется к 1 сентября

На открытии фестиваля «Небо России» рязанцы увидели массовый запуск аэростатов

Рязанцев предупредили о резком ухудшении погоды

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]fo.ru Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцы вновь кидались валенками

Андрей Мерзликин посетил Рязанский музей путешественников

В среду отключат холодную воду на двух улицах Рязани