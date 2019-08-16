Реп и Пушкин. В Рязани покажут новую версию «Выстрела»

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького журналистам рассказали о постановке «Выстрел» Казанского государственного ТЮЗа.

«Выстрел» побывал уже на многих фестивалях и удостоен призами как лучший спектакль для молодежи. В этот раз его увидят рязанцы и гости города в рамках II Международного форума древних городов.

– Сегодня мы представляем не только наш ТЮЗ, но и весь город в целом. Для нас большая часть стать участниками такого международного форума, – отметила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Постановка представляет собой свежий взгляд на известное произведение Пушкина. В спектакле используется минимальное количество декораций – всего 7 стульев. Зато на сцене будет много воды, пудры и гвоздей. Также интересно, что появится и образ Пушкина.

Спектакль призван обратить внимание молодежи на вечные моральные ценности, а особенно – честь. Сегодня молодое поколение мыслит иначе, к тому же, меняется и культура. И в «Выстреле» эти две разные эпохи соединятся.

Спектакль идет 1 час 20 минут без антракта. Увидеть его можно 17 августа в 12.00 в Рязанском ТЮЗе.