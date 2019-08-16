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В Рязань приехали ходулисты из Евпатории

В пятницу, 16 августа, на главной сцене у рязанского цирка состоялось представление от артистов театра на ходулях «Шоу великанов».

Театр приехал в Рязань из Евпатории и открыл программу уличных театров II Международного форума древних городов.

«Шоу великанов» — это заслуженный коллектив народного творчества России. Артисты театра облетели весь мир и побывали на многих карнавалах. Образовался коллектив в 2001 году при поддержке немецкого режиссёра. Тогда артистами стали молодые юноши и девушки, не имевшие подготовки. Осваивание ходьбы на ходулях у них заняло всего несколько недель.

В театре есть ходули разной величины: самые маленькие размером всего 50 сантиметров, а самые большие — 2 метра 20 сантиметров.

Рязанцы по достоинству оценили яркие костюмы и профессионализм артистов.

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