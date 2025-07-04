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Культура и события

Июльский «Марко Молл» предложит рязанцам самый теплый семейный праздник, много музыки и детских мероприятий

Алексей Самохин

Уже завтра, 5 июля, юных гостей ТРЦ ждет серьезная проверка на прочность. На «Супергеройской вечеринке» детям предстоит проявить  смелость и волю в битве со злодеями, из-за коварства которых супергерои утратили свои уникальные способности. Команда «Марко Молл» поможет вернуть силу героям. А собственные маски участники праздника в «Марко Молл» создадут на творческом занятии. Отмечать  победу герои эпопеи отважных будут на веселой бумажной дискотеке. 

Июльский «Марко Молл» предложит рязанцам самый теплый семейный праздник, много музыки и детских мероприятий Уже завтра, 5 июля, юных гостей ТРЦ ждет серьезная проверка на прочность. На «Супергеройской вечеринке» детям предстоит проявить  смелость и волю в битве со злодеями

5 июля, «Супергеройская вечеринка», начало  в 14:30. Вход свободный. 0+.

12 июля в «Марко Молл» — большая программа, посвященная самому теплому и семейному празднику —  Дню семьи, любви и верности.  Для гостей в этот день подготовлены много интересных площадок, которые обязательно стоит посетить всей семьей или со своими избранницами/избранниками. Влюбленные пары смогут на праздничном мероприятии зарегистрировать свой союз. Конечно, в шуточной форме, но с получением памятного праздничного свидетельства о регистрации брака.

Для юных гостей будет работать творческая площадка, где участники мастер-класса создадут главный праздничный символ — ромашку — хороший подарок, созданный собственными руками для любимых людей.

В этот день в «Марко Молл» будет работать фотобудка, где каждый гость бесплатно сможет запечатлеть себя и своих близких на моментальном праздничном фото. Эти снимки обязательно  станут  добрым напоминанием о ярком дне, проведенном с семьей или друзьями.

На празднике будут подведены итоги розыгрыша призов, который стартует в «Марко Молл» с 4 июля. Главный приз, вернее, совокупность призов для победителя розыгрыша — отдых в комплексе «Экопарк Поляны» для всей семьи, сертификат на двоих в кинокомплексе «Пять звезд»,  сертификат в Warpoint,  подарочная карта в Ecco на 3 тыс.рублей, сертификат в студию иностранных языков Level up.

 Финалом семейного праздника станет воздушное мыльное шоу и флешмоб ромашек.

Июльский «Марко Молл» предложит рязанцам самый теплый семейный праздник, много музыки и детских мероприятий Уже завтра, 5 июля, юных гостей ТРЦ ждет серьезная проверка на прочность. На «Супергеройской вечеринке» детям предстоит проявить  смелость и волю в битве со злодеями

12 июня, День семьи, любви и верности, начало в 14:30, вход — свободный, 0+.

 19 июля — «Вечеринка Капибары» — самое веселое и смешное июльское пати.  Собираясь на вечеринку, «Марко Молл» настоятельно рекомендует гостям захватить с собой на праздник  милого и мягкого игрушечного зверька капибару. Если же таким гости не успели обзавестись, переживать не стоит. На мастер-классе каждый сможет создать собственного пушистика. В программе праздника увлекательные челленджи, игры и самая смешная и веселая часть праздника — шоу надувных пакетов.  

Июльский «Марко Молл» предложит рязанцам самый теплый семейный праздник, много музыки и детских мероприятий Уже завтра, 5 июля, юных гостей ТРЦ ждет серьезная проверка на прочность. На «Супергеройской вечеринке» детям предстоит проявить  смелость и волю в битве со злодеями

19 июля, «Вечеринка Капибары», начало в 14:30. Вход — свободный, 0+

А вечером в «Марко Молл» будет звучать живая музыка.  С 18:30 на фудкорте ТРЦ гостей ждут выступления музыкальных групп. Спеть  и станцевать под выступления артистов— прекрасное завершение субботнего июльского вечера.

19 июля, «Вечер музыки на фудкорте», начало в 18:30, вход — свободный, 0+.

 26 июля — «Пенная вечеринка» — самое летнее и яркое развлечение для детей и взрослых. Площадка ТРЦ в это день станет и танцполом для «пенных па»  среди тысяч разноцветных пузырей, и местом челленджера  «Не лопни шар», участникам которого, чтобы выйти победителем, предстоит проявить безупречные внимание, аккуратность и координацию. 

Июльский «Марко Молл» предложит рязанцам самый теплый семейный праздник, много музыки и детских мероприятий Уже завтра, 5 июля, юных гостей ТРЦ ждет серьезная проверка на прочность. На «Супергеройской вечеринке» детям предстоит проявить  смелость и волю в битве со злодеями

26 июля, «Пенная вечеринка», начало в 14:30, вход — свободный, 0+. 

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