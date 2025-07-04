Губернатор Павел Малков сообщил, что ветеранов СВО обучат госуправлению в рамках второго потока программы «ГЕРОИ62»

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал итоги отбора претендентов на участие во втором потоке кадровой программы «ГЕРОИ62».

«По итогам отбора вручили дипломы участникам второго потока программы «ГЕРОИ62». Ветераны СВО и действующие бойцы скоро начнут учиться госуправлению, экономике и другим дисциплинам. С теми, кто не прошел отбор, продолжим работать индивидуально. Каждому предложим подходящие региональные программы», – отметил Павел Малков.

Программа «ГЕРОИ62» запущена в Рязанской области с целью оказания всесторонней поддержки ветеранам и участникам СВО в реализации своего потенциала на госслужбе, в органах местного самоуправления и в госкомпаниях. Она стала продолжением федерального проекта «Время Героев», который реализуется по поручению Президента РФ В.В. Путина.

В рамках отбора на второй поток программы «ГЕРОИ62» претенденты прошли ряд конкурсных испытаний, в том числе тестирование управленческого потенциала и собеседования с экспертами. По итогам обучение пройдут 45 человек, показавшие наилучшие результаты.