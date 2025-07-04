МЧС сообщило подробности тушения горящего в центре Рязани экскаватора

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало подробности тушения горящего экскаватора в центре Рязани. Обугленную технику жители города заметили на улице Трубежной в пятницу, 4 июля.
Сообщается, что сообщение о загорании экскаватора поступило в дежурную службу в 9:05. Огонь полностью ликвидировали уже к 9:19.
На место выезжали 2 единицы техники, с огнём боролись 5 пожарных.
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