МЧС сообщило подробности тушения горящего в центре Рязани экскаватора

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало подробности тушения горящего экскаватора в центре Рязани. Обугленную технику жители города заметили на улице Трубежной в пятницу, 4 июля.

Сообщается, что сообщение о загорании экскаватора поступило в дежурную службу в 9:05. Огонь полностью ликвидировали уже к 9:19.

На место выезжали 2 единицы техники, с огнём боролись 5 пожарных.