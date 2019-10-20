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Присяжные вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве в Касимове

Прокуратурой Рязанской области в Рязанском областном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Касимова обвиняемых в убийстве (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры. 

По версии следствия, в декабре 2010 года, молодые люди находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к соседу по квартире, в ходе распития спиртного между ними возникла ссора.

Обвиняемые повалили мужчину на пол и нанесли ему множественные удары по голове и телу, а затем разбили о его голову несколько стеклянных бутылок, причинив потерпевшему множественные переломы черепа и рёбер с разрывом обоих лёгких.

 После этого, понимая, что мужчина скончался, погрузили его тело в багажник автомобиля, привезли на мост через реку Бабинка и сбросили в воду. Труп погибшего был найден в реке спустя 4 месяца.

Предварительное следствие по делу проводилось следователями Касимовского следственного отдела СУ СК России по Рязанской области. 

15 октября коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт, признав одного из подсудимых виновным и не заслуживающим снисхождения. В отношении его сообщника вынесен обвинительный вердикт с признанием его заслуживающим снисхождения.

В настоящее время в соответствии со ст.347 УПК РФ судом обсуждаются последствия вердикта, решается вопрос о назначении подсудимым справедливого наказания.

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