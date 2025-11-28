Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
Рязань
Вадим Рыжков досрочно покинул пост главы старожиловской администрации

Валерия Мединская

Глава администрации Старожиловского округа Вадим Рыжков досрочно оставил пост. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Соответствующее решение приняла 28 ноября Старожиловская окружная дума. Сообщается, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Депутаты приняли его.

Известно, что Рыжков переходит на новую работу. Где именно теперь он будет трудоустроен, не сообщается.

Исполняющим обязанности главы округа депутаты назначили Александра Соушева. Он занимает должность первого заместителя главы администрации по социальным вопросам и развитию территорий.

Пост главы старожиловской администрации Вадим Рыжков занял в августе 2023 года. Его назначали на 5 лет.

