Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков выступил на 41 Конференции регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На конференции были подведены итоги работы в текущем году и обозначены задачи на перспективу, состоялась ротация состава областного политсовета и его президиума. В работе приняли участие член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, сенатор от Рязанской области Игорь Мурог, первый заместитель Председателя Комитета по обороне Государственной Думы ФС РФ Андрей Красов, члены регионального Правительства, депутаты областной и городской Думы, представители областного управления Минюста России, регионального Избиркома, органов местного самоуправления, делегаты конференции, члены регионального Совета первичных отделений.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что за 24 года работы «Единая Россия» не изменила своим приоритетам.

«Основополагающие ценности партии – это благополучие людей, единство и суверенитет нашей страны, лидерство и развитие России. Все эти годы партия реальными делами доказывает свою состоятельность, обеспечивает фундамент для развития всей страны. Сейчас «Единая Россия» по праву считается партией реальных дел. Люди поддерживают нашего Президента и курс, по которому страна движется вперед, – сказал он. – По итогам избирательных кампаний мы получили очень высокий кредит доверия, нужно его оправдать. Создан серьезный задел для дальнейшего движения вперед. Задач много, и решать их надо быстро и качественно. Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя, руководствуясь при этом решениями и поручениями нашего Президента. Особый приоритет – поддержка участников СВО и их семей».

Павел Малков отметил, что впереди большая работа по выполнению наказов и предложений граждан, на основе которых сформирована Народная программа партии и ее другие проекты. При этом нужно быть в постоянном контакте с людьми и готовить предложения для новой редакции Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году.

Глава региона подчеркнул, что бюджетные средства должны расходоваться эффективно, а за каждым объектом должен быть депутатский контроль. Губернатор положительно оценил практику привлечения к этой работе секретарей первичных отделений и активных жителей. Показали результативность проекты «Народный контроль» и «Интерактивная карта объектов Народной программы».

Павел Малков подчеркнул, что в приоритетах остается поддержка участников СВО и их семей. С первых дней спецоперации действует волонтерский центр Штаба общественной поддержки партии, где аккумулирован весь объем помощи фронту: поддержка семей воинов, сбор гуманитарной помощи, отправка волонтеров. Кроме того, восстанавливаются и строятся объекты на новых территориях. Секретарь реготделения партии отметил, что все больше ветеранов спецоперации вступает в партию.

Губернатор сказал, что благодаря серьезной поддержке федерального центра в области продолжается строительство важных для людей социальных объектов, ведется модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются общественные и дворовые территории. Многое делается в рамках национальных и партийных проектов. Он выразил благодарность Правительству России, федеральным органам власти и лично Председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутату от Рязанской области Андрею Макарову за колоссальную помощь региону. Павел Малков вручил награды активистам партии и партийные билеты ее новым членам, среди которых участники спецоперации.

Также Губернатор принял участие в заседании Совета первичных отделений регионального отделения партии. Он подчеркнул важность их работы на местах и взаимодействия с людьми. Павел Малков отметил, что развитие первичного звена будет продолжено в регионе и поставил ряд приоритетных задач. На заседании подвели итоги работы Совета за год, обозначили планы на следующий период, избран новый председатель Совета.