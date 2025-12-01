Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
0.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиВласть и политика

Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков выступил на 41 Конференции регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На конференции были подведены итоги работы в текущем году и обозначены задачи на перспективу, состоялась ротация состава областного политсовета и его президиума. В работе приняли участие член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, сенатор от Рязанской области Игорь Мурог, первый заместитель Председателя Комитета по обороне Государственной Думы ФС РФ Андрей Красов, члены регионального Правительства, депутаты областной и городской Думы, представители областного управления Минюста России, регионального Избиркома, органов местного самоуправления, делегаты конференции, члены регионального Совета первичных отделений.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что за 24 года работы «Единая Россия» не изменила своим приоритетам.

«Основополагающие ценности партии – это благополучие людей, единство и суверенитет нашей страны, лидерство и развитие России. Все эти годы партия реальными делами доказывает свою состоятельность, обеспечивает фундамент для развития всей страны. Сейчас «Единая Россия» по праву считается партией реальных дел. Люди поддерживают нашего Президента и курс, по которому страна движется вперед, – сказал он. – По итогам избирательных кампаний мы получили очень высокий кредит доверия, нужно его оправдать. Создан серьезный задел для дальнейшего движения вперед. Задач много, и решать их надо быстро и качественно. Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя, руководствуясь при этом решениями и поручениями нашего Президента. Особый приоритет – поддержка участников СВО и их семей».

Павел Малков отметил, что впереди большая работа по выполнению наказов и предложений граждан, на основе которых сформирована Народная программа партии и ее другие проекты. При этом нужно быть в постоянном контакте с людьми и готовить предложения для новой редакции Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году.

Глава региона подчеркнул, что бюджетные средства должны расходоваться эффективно, а за каждым объектом должен быть депутатский контроль. Губернатор положительно оценил практику привлечения к этой работе секретарей первичных отделений и активных жителей. Показали результативность проекты «Народный контроль» и «Интерактивная карта объектов Народной программы».

Павел Малков подчеркнул, что в приоритетах остается поддержка участников СВО и их семей. С первых дней спецоперации действует волонтерский центр Штаба общественной поддержки партии, где аккумулирован весь объем помощи фронту: поддержка семей воинов, сбор гуманитарной помощи, отправка волонтеров. Кроме того, восстанавливаются и строятся объекты на новых территориях. Секретарь реготделения партии отметил, что все больше ветеранов спецоперации вступает в партию.

Губернатор сказал, что благодаря серьезной поддержке федерального центра в области продолжается строительство важных для людей социальных объектов, ведется модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются общественные и дворовые территории. Многое делается в рамках национальных и партийных проектов. Он выразил благодарность Правительству России, федеральным органам власти и лично Председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутату от Рязанской области Андрею Макарову за колоссальную помощь региону. Павел Малков вручил награды активистам партии и партийные билеты ее новым членам, среди которых участники спецоперации.

Также Губернатор принял участие в заседании Совета первичных отделений регионального отделения партии. Он подчеркнул важность их работы на местах и взаимодействия с людьми. Павел Малков отметил, что развитие первичного звена будет продолжено в регионе и поставил ряд приоритетных задач. На заседании подвели итоги работы Совета за год, обозначили планы на следующий период, избран новый председатель Совета.

Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя

Другие материалы рубрики

В Рязани хотят ужесточить ответственность за парковку на газонах и детских площадках

Рязанская область получит 623,4 млн. рублей на повышение оплаты труда бюджетников 

В Рязанской области расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья — Павел Малков

Павел Малков: В Рязани появится новый комплекс студенческих общежитий

Суды и опасные отходы: рязанские власти жестко взялись за незаконные свалки

Филармонию в Рязани капитально отремонтируют за три года за 320 миллионов рублей 

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.