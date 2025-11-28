Новогодняя столица-2026
30 ноября, 2025
Губернатор Малков рассказал об учреждениях культуры, которые приводят в порядок по нацпроекту

Валерия Мединская

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства региона Натальей Суворовой, на которой обсуждались результаты работы по укреплению и развитию инфраструктуры в сфере культуры.

Глава региона отметил, что благодаря национальному проекту «Семья» в регионе последовательно приводят в порядок учреждения культуры.

— В каждом районе должны быть современные и удобные культурные пространства, где жители могут отдыхать и проводить время с пользой, — обратил внимание Малков.

По словам Павла Малкова, в этом году созданы четыре муниципальные модельные библиотеки и оснащены девять детских школ искусств. Завершён капремонт Михальского дома культуры в Спасском районе: обновлен фасад и кровля, приведены в порядок коммуникации и интерьер, закуплено новое оборудование. Продолжается переоснащение музеев: обновлен музей-заповедник Сергея Есенина и Желанновский краеведческий музей в Шацком районе.

В следующем году планируется открыть ещё пять модельных библиотек – ожидается подтверждение от Министерства культуры России. В планах также капитальный ремонт областной филармонии, Рязанского музыкального театра, Театра кукол, книгохранилища библиотеки им. Горького и других значимых учреждений.

