Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили награды от Ирека Файзуллина

Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили высокие ведомственные награды от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Знаки отличия вручили в символичные для компании дни: девелопер отмечает 25 лет работы на рынке.

Церемония прошла в Москве в рамках торжественного мероприятия, посвящённого 35‑летию Российского союза строителей (РСС). Заседание вел Президент РСС Владимир Яковлев. В зале собрались представители федеральных и региональных органов власти, профильных профессиональных структур и общественных объединений.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в своём выступлении подчеркнул, что Российский союз строителей играет ключевую роль в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, именно благодаря слаженной работе регионов удалось выполнить все целевые показатели ещё одного национального проекта — «Жильё и городская среда».

Отдельно была отмечена Рязанская область, которая традиционно входит в число лидеров ЦФО по объёмам ежегодного ввода жилья. Существенный вклад в этот результат вносит ГК «Зелёный сад – наш дом», стабильно работающая в регионе и развивающая строительную отрасль.

На торжестве в Москве руководителям и сотрудникам компании-девелопера вручили ведомственные награды Минстроя РФ. Председатель совета директоров ГК «Зелёный сад – наш дом» Алексей Викторович Самохин удостоен знака «Почётный архитектор России». Управляющему директору ГК Андрею Валерьевичу Оришкевичу вручили Почётный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

И.о. главного инженера компании Сергей Викторович Котусов получил знак «Почётный строитель России». Награду «Почётный наставник» присвоили руководителю службы имущественного обеспечения и режима Александру Валерьевичу Оришкевичу.

Коллектив ГК «Зелёный сад – наш дом» поздравил коллег с получением высоких отраслевых званий и одновременно с 25‑летием компании.