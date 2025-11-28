Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиЭкономика и бизнес

Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили награды от Ирека Файзуллина

Алексей Самохин

Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили высокие ведомственные награды от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Знаки отличия вручили в символичные для компании дни: девелопер отмечает 25 лет работы на рынке.

Церемония прошла в Москве в рамках торжественного мероприятия, посвящённого 35‑летию Российского союза строителей (РСС). Заседание вел Президент РСС Владимир Яковлев. В зале собрались представители федеральных и региональных органов власти, профильных профессиональных структур и общественных объединений.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в своём выступлении подчеркнул, что Российский союз строителей играет ключевую роль в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, именно благодаря слаженной работе регионов удалось выполнить все целевые показатели ещё одного национального проекта — «Жильё и городская среда».

Отдельно была отмечена Рязанская область, которая традиционно входит в число лидеров ЦФО по объёмам ежегодного ввода жилья. Существенный вклад в этот результат вносит ГК «Зелёный сад – наш дом», стабильно работающая в регионе и развивающая строительную отрасль.

Читайте также  Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей

На торжестве в Москве руководителям и сотрудникам компании-девелопера вручили ведомственные награды Минстроя РФ. Председатель совета директоров ГК «Зелёный сад – наш дом» Алексей Викторович Самохин удостоен знака «Почётный архитектор России». Управляющему директору ГК Андрею Валерьевичу Оришкевичу вручили Почётный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

И.о. главного инженера компании Сергей Викторович Котусов получил знак «Почётный строитель России». Награду «Почётный наставник» присвоили руководителю службы имущественного обеспечения и режима Александру Валерьевичу Оришкевичу.

Коллектив ГК «Зелёный сад – наш дом» поздравил коллег с получением высоких отраслевых званий и одновременно с 25‑летием компании. 

Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили награды от Ирека Файзуллина
Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили награды от Ирека Файзуллина
Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили награды от Ирека Файзуллина
Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили награды от Ирека Файзуллина

Другие материалы рубрики

Рязанские племенные предприятия вывозят животных в регионы РФ и в Казахстан

Налоговые льготы для участников СВО продлили в Рязанской области

Шоколадные фабрики Рязанской области развивают экспортное направление

Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей

На пляж — через «Оку Великую»: новые подробности благоустройства набережной в Борках

Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 