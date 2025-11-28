Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

«Рязаньгоргаз» раскрыл новый способ обмана жителей Рязани

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

В Рязани фиксируют рост новых схем мошенничества, связанных с газовым оборудованием. Жильцам звонят неизвестные, представляются газовой службой и навязчиво предлагают замену приборов. Аргумент один и тот же: якобы люди не прошли техобслуживание и у них нет актов, подтверждающих исправность газовых устройств.

Такие «заботливые» звонки легко превращаются в серьёзные траты. А если пустить лжегазовиков в дом, дело может дойти не только до потери денег. Некачественная или фиктивная работа с газом — это уже история про риск аварий, утечки и реальную угрозу жизни и здоровью.

«Рязаньгоргаз» напомнил: у честных специалистов есть чёткие правила работы с абонентами. 

Первое — уведомление. График планового техобслуживания газового оборудования публикуется на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз». Перед приходом сотрудников жильцов дополнительно предупреждают объявлениями в доме или смс-рассылкой. Без предварительного оповещения газовик может появиться только в экстренной ситуации, при аварии.

Второе правило — документы и внешний вид. Настоящий сотрудник газораспределительной организации всегда имеет при себе служебное удостоверение с названием компании, с подписью и печатью. Плюс фирменная одежда. Если человек не может показать удостоверение или заметно нервничает, повод насторожиться и дверь не открывать.

Читайте также  Отопление отключили на улице Большой в Рязани из-за аварии

Третий шаг — проверочный звонок. Номер для связи указан в вашем договоре на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО. Позвоните по нему и уточните, работает ли названный к вам «специалист» в организации и действительно ли к вам направлен сотрудник. Подтвердили — можно пускать. Нет — перед вами, скорее всего, мошенник.

Четвёртое правило звучит просто, но спасает от беды: открывайте дверь только после того, как убедились, что к вам пришли настоящие работники газовой службы. Не поддавайтесь давлению, угрозам отключить газ или «срочно подписать документы».

В «Рязаньгоргазе» подчёркивают: общение с мошенниками — это всегда риск. Лишние расходы по навязанным «услугам» — лишь часть проблемы. Гораздо опаснее, что вмешиваться в газовое оборудование могут люди без квалификации и допуска. А это прямой путь к утечкам, авариям и трагедиям, которых можно избежать, если соблюдать простые меры предосторожности.

Другие материалы рубрики

Всероссийская дискуссионная площадка «Студенческая семья: ценности и смыслы» начала свою работу в РГУ имени С.А. Есенина

В Рязани продолжаются работы по благоустройству

Предприниматели должны освободить помещения в Торговых рядах

Рязанский суд рассмотрит дело о признании Александра Логунова умершим

Павел Малков: В Рязани появится новый комплекс студенческих общежитий

В музее на станции Ряжск-1 открылась этнографическая экспозиция 

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 