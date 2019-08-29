Пассажирский автобус Моршанск – Москва попал в ДТП под Рязанью

В четверг, 29 августа, на трассе М-5 в Рязанском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Моршанск – Москва. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Авария случилась у посёлка Листвянка под Рязанью в 12.45. По словам водителя автобуса, перед ним со второстепенной дороги на трассу выезжал автомобиль «Лада Ларгус», водитель которого не пропустил Toyota Land Cruiser. После этого иномарка обогнала «Ладу», а затем резко остановилась. Отечественный автомобиль врезался в Toyota Land Cruiser, а затем уже в него врезался автобус Neoplan, в котором в тот момент находились 30 пассажиров.



Водитель автобуса считает, что уйти от столкновения не мог, так как слева был отбойник, справа ехала фура. А вот сотрудники ГИБДД предполагают, что аварии не случилось бы, если бы он соблюдал дистанцию. Также сообщается, что все участники ДТП ехали с разрешённой скоростью в 90 километров в час.



В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

