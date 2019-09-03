Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП под Рязанью

Сайт издательства «Пресса» опубликовал фотографии с места смертельного ДТП на автодороге Рязань – Ряжск в Рязанском районе.



По данным СМИ, авария случилась во вторник, 3 сентября, недалеко от поворота на посёлок Госплемстанция между Рязанью и Искрой. ВАЗ-2109 с номерами Дагестана выехал на встречку и врезался в Hyundai ix35, в котором ехала супружеская пара из Мурманска.



Водитель «девятки» погиб на месте. Иномарка получила серьёзные повреждения, находившихся в машине спасли подушки безопасности.

