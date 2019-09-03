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Губернатор призвал улучшить взаимодействие между министерствами

В 2017 году при анализе эффективности использования государственного имущества региона выяснилось, что практически вся территория и имущественная база бывшего училища связи была заложена. Областную часть собственности перевели в муниципальную Рязанского района для того, чтобы администрация могла получить кредит в банке на сумму 90 млн. руб. Сделано это было для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков жилого комплекса в Дядькове. Последние ключи были вручены жильцам ЖК «Дядьково» в августе 2018 года, об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил на заседании регионального правительства.

Любимов отметил, что залог уже снят, имущественный комплекс бывшего училища связи снова в областной собственности, и эти здания в центре города используются эффективно. Скоро там открывается Инновационный научно-технологический центр. Кроме того, туда уже начали переезжать региональные министерства и учреждения.

– Я думаю, что таких вещей больше допускать, конечно же, не будем, – отметил Николай Любимов и призвал усилить взаимодействие министерств имущественного блока и других подразделений, а также усилить взаимодействие с муниципальными образованиями.

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