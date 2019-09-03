В Рязани пройдёт конкурс детского рисунка «Дом моей мечты»

Строительный холдинг VELLCOM group запускает конкурс детского рисунка «Дом моей мечты». Старт намечен на 9 сентября 2019 года.

Детям предлагается нарисовать «Дом мечты», ведь каждый ребёнок представляет его по-своему. Конкурсные работы могут быть выполнены в любых живописных техниках: масло, гуашь, акварель, карандаш, пастель, контурной технике фломастером по готовому акварельному фону. По завершению конкурса, жюри определит победителей в каждой возрастной категории, и наградят их ценными подарками.

Генеральным партнером организатора конкурса выступит Компания Рельеф-Центр ТМ «Гамма». Официальными партнерами станут: ТЦ Премьер, Кондитерская & Шоколад «Choco Time», РПК «VENDO group» Развлекательный центр «Funky town».