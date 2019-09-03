На главную Рязань Власть Николай Любимов: Надо относиться к своему труду и к своей школе, к...
РязаньВластьОрганы властиПравительство

Николай Любимов: Надо относиться к своему труду и к своей школе, к детям с душой, и не сетовать на то, что тебе денег не дали

Во вторник, 3 сентября, губернатор Николай Любимов сообщил о результатах посещения школ региона.

Губернатор отметил, что при подготовке к началу учебного года министерство образования Рязанской области, региональные управления МЧС и МВД проделали большую работу по проверке учебных заведений к готовности, но к руководству школ есть и вопросы.

– Все школы у нас разные. И далеко не всегда разница зависит от наличия денежных средств, которые мы предоставляем для наведения порядка к новому учебному году, – отметил губернатор.

Любимов отметил, что на подготовку к 1 сентября было выделено практически полмиллиарда рублей. Но многое зависит от отношения к делу. Так, в одной школе может быть чисто, а в другой, стоящей на той же территории и построенной в то же время – всё наоборот.

– Просто надо относиться к своему труду и к своей школе, своему образовательному учреждению, к детям с душой, и не сетовать на то, что тебе денег не дали, – сказал Николай Любимов. – Повторюсь, есть вещи, которые не требуют серьёзных затрат, просто должна быть рабочая совесть.

Глава региона поручил министру образования региона Ольге Щетинкиной совместно с вице-губернатором Рязанской области – первым заместителем председателя правительства Игорем Грековым продолжить посещение школ.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Аркадий Фомин участвует в работе V Международного гуманитарного Ливадийского форума

Андрей Макаров заявил о необходимости упрощения процедуры госзакупок

Елена Митина провела личный приём граждан в Ухоловском районе