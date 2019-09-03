Николай Любимов: Надо относиться к своему труду и к своей школе, к детям с душой, и не сетовать на то, что тебе денег не дали

Во вторник, 3 сентября, губернатор Николай Любимов сообщил о результатах посещения школ региона.

Губернатор отметил, что при подготовке к началу учебного года министерство образования Рязанской области, региональные управления МЧС и МВД проделали большую работу по проверке учебных заведений к готовности, но к руководству школ есть и вопросы.

– Все школы у нас разные. И далеко не всегда разница зависит от наличия денежных средств, которые мы предоставляем для наведения порядка к новому учебному году, – отметил губернатор.

Любимов отметил, что на подготовку к 1 сентября было выделено практически полмиллиарда рублей. Но многое зависит от отношения к делу. Так, в одной школе может быть чисто, а в другой, стоящей на той же территории и построенной в то же время – всё наоборот.

– Просто надо относиться к своему труду и к своей школе, своему образовательному учреждению, к детям с душой, и не сетовать на то, что тебе денег не дали, – сказал Николай Любимов. – Повторюсь, есть вещи, которые не требуют серьёзных затрат, просто должна быть рабочая совесть.

Глава региона поручил министру образования региона Ольге Щетинкиной совместно с вице-губернатором Рязанской области – первым заместителем председателя правительства Игорем Грековым продолжить посещение школ.