РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Эту неделю посвятим началу учебного года, а истории станут своеобразными школьными предметами.

История 82 Урок геометрии: почему монеты – круглые?

Что возникает перед глазами при слове «монета»? Небольшой металлический круг. И действительно, такие денежные знаки во всем мире традиционно чеканят круглой формы. Исключения из правила, конечно, есть, но в основном среди памятных монет. Например, англичане выпускали серебряный треугольник, напоминающий пирамиду, в честь годовщины открытия археологом Картером гробницы Тутанхамона. В республике Палау монете придали форму морской звезды. А в Индии вполне себе массовые 5 пай совсем недавно были квадратными. Но эти факты не отменяют традиционного круга. Так почему был выбран именно такой формат?

Существует несколько разных версий. Одна из них, касается особенностей производства. Когда-то для чеканки ковали металлический прут, а его уже нарезали на мелкие части, которые и сплющивали. Разновидность этой версии — удар молотком по расплавленной капле металла, при котором получается монета, формой близкой к кругу. А после того, как появилась машинная чеканка, такой вариант стал своеобразной защитой от фальшивомонетничества: техника была недоступна, а идеальный круг вручную сделать практически невозможно.

Ещё одно объяснение связано с тем, что круглые монеты меньше стачиваются по ребру, да и металла на них требуется меньше, чем на квадратные аналогичного размера. Кроме того, круглые монеты банально удобны, например, не рвут кошельки углами.