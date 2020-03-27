Нетрезвый водитель устроил ДТП, после которого его машина сгорела

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25 марта, примерно в 19.45, в центре р.п. Шилово произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



30-летний житель Тульской области, управляя автомобилем «Ауди А6», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «ГАЗ» под управлением 34-летнего местного жителя. В результате столкновения «Ауди» загорелась и тушить ее приезжала пожарная машина из ПЧ-49.



Водитель грузовика получил травмы, пострадавшему оказали медицинскую помощь.



В момент ДТП, как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля «Ауди» находился в состоянии опьянения.

