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Несмотря на дождь, в Рязани прошло шествие древних городов

В субботу, 17 августа, в Рязани, несмотря на дождливую погоду, состоялось шествие древних городов. Оно прошло в рамках закрытия II Международного форума древних городов.

Парад делегаций, театральных коллективов и волонтеров прошел от площади Театральной до цирка. А украсили шествие картонные театральные маски. Приветствовали их рязанцы, а дал старт шествию министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

– На этом форуме было немало сюрпризов, но главное, что к нам приехали представители 55 городов мира и 35 стран. Это удивительно. Рязань, действительно, стала столицей древних городов на эти дни, – отметил Виталий Попов.

Напомним, что II Международный форум древних городов в Рязани проходил с 14 по 18 августа. За эти дни рязанцы и гости города увидели спектакли семи стран мира, посетили различные концерты и фестивали, поучаствовали в мастер-классах.

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