На «Свадьбе по-бухарски» в Рязани пели, танцевали и угощали сладостями

В субботу, 17 августа, в Рязанском музыкальном театре можно было посмотреть спектакль «Свадьба по-бухарски». Постановку привёз Бухарский областной музыкально-драматический театр в рамках II Международного форума древних городов.

Перед спектаклем директор рязанского музыкального театра Марина Чернышова поздравила всех с праздником, поблагодарила гостей из Бухары за визит и пожелала хорошей погоды и отличного настроения.

Спектакль посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев и заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Сергей Селявин. Они вручили памятные подарки узбекской делегации и поблагодарили их за участие во втором международном форуме древних городов.

Комедия «Свадьба по-бухарски» шла на узбекском языке и большинству зрителей была понятна без перевода. Изредка актёры переходили на русский, чтобы и те, кто не владеет узбекским, имели представление о происходящем на сцене. Понять сюжет было несложно. Он и о любви, и конфликте отцов и детей. Старшее поколение стремится сохранить традиции, сберечь и передать молодёжи национальные культурные ценности. А молодёжь смотрит в Европу и на Запад, а всё то, чем дорожат отцы и деды, считает устаревшим и никому не нужным. Бабушка мечтает выдать внучку замуж, и чтобы свадьба обязательно проходила в Бухаре, по всем канонам. А молодая красавица Гулшан учится во Франции на психолога и на бухарских женихов поглядывает свысока. В конце концов где-то мудростью, а где-то хитростью родителям и бабушке удаётся переубедить строптивую красотку. И начинается свадьба, гостями на которой становятся все зрители.

Рязанцам удалось в этот день увидеть, как в Бухаре наряжают невесту, узнать, какое значение несут те или иные элементы наряда, потанцевать вместе с артистами и даже попробовать сладости из Бухары, которыми угостили всех зрителей. Подарком для новобрачных и для всех рязанцев стали не только песни в исполнении Саодат Гулямовой, Рахима Эргашева и музыкальной группы «Мавриги», но и стихи Сергея Есенина.

В завершении спектакля артисты признались, что показали не все обряды бухарской свадьбы, чтобы рязанцы приехали в Бухару и увидели всё своими глазами.