На жителя Рязанской области завели дело из-за неправильного воспитания сына

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На жителя посёлка Сапожок полицейские завели уголовное дело. Мужчина подозревается в избиении и оскорблении 13-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О том, что 37-летний мужчина неоднократно оскорблял сына, в полицию сообщили местные жители. Установлено, что в последнее время отец при общении с подростком позволял себе оскорбительные высказывания. Иногда он выливал парню за шиворот недоеденный суп. А когда мужчина выпивал, он распускал руки. Звучали и угрозы убийством.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ. Полицейские рассказали мужчине, что ему может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.