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На трассе М-5 фура догнала легковушку

В результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Путятинском районе пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 8 августа, в 11.10 на 307-м километре трассы. 45-летний водитель из Волгоградской области, ехавший за рулём седельного тягача «Peterbilt», столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего жителя Рязанской области.

В результате ДТП помощь врачей потребовалась водителю «пятнадцатой» и его 41-летней пассажирке.

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