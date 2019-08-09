На трассе М-5 фура догнала легковушку

В результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Путятинском районе пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 8 августа, в 11.10 на 307-м километре трассы. 45-летний водитель из Волгоградской области, ехавший за рулём седельного тягача «Peterbilt», столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего жителя Рязанской области.



В результате ДТП помощь врачей потребовалась водителю «пятнадцатой» и его 41-летней пассажирке.

