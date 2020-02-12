На стадионе в Ряжске положат искусственное футбольное поле

В 2020 году Ряжск получит из бюджета Рязанской области деньги на модернизацию городского стадиона. Распоряжение правительства региона о выделении средств подписано 11 февраля.



Средства выделят в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры и спорта». Почти 14,5 миллионов рублей выделят для устройства основания футбольного поля и дренажа, но сам искусственный газон выделяется более 41 миллиона рублей.



Напомним, еще одно искусственное поле появится на стадионе в Рыбном. Там будет уложен газон с подогревом.

