На Московском шоссе в Рязани прикрыли наркопритон

-

В Московском районе Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Притон для употребления синтетических наркотиков организовал у себя дома на Московском шоссе 29-летний мужчина. Об этом полицейским сообщили неравнодушные граждане. Во время осмотра помещения, правоохранители обнаружили там предметы для употребления синтетических наркотиков.



В отношении мужчины завели уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.



Полиция просит рязанцев сообщать о наркопреступлениях по телефонам: (4912) 27-08-60, (4912) 29-72-20 или 02 (102/112 для мобильных операторов).

