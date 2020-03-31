На Московском шоссе в Рязани прикрыли наркопритон

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В Московском районе Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Притон для употребления синтетических наркотиков организовал у себя дома на Московском шоссе 29-летний мужчина. Об этом полицейским сообщили неравнодушные граждане. Во время осмотра помещения, правоохранители обнаружили там предметы для употребления синтетических наркотиков.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

Полиция просит рязанцев сообщать о наркопреступлениях по телефонам: (4912) 27-08-60,  (4912) 29-72-20 или 02 (102/112 для мобильных операторов).

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